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Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yarıyılı kampında Erciyes’e çıkarak mevsimin tadını çıkardılar.

Marifet Okulu Projesi’nde dönem arası kış kampları büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşiyor. Hem eğlenip hem öğrenmek için yola koyulan Marifet Okulu öğrencileri bu hafta soluğu Kayseri’de aldı.

İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezinde eğitim gören 30 Marifet Okulu öğrencileri yarıyıl tatili kampında Kayseri’ye gitti. Öğrenciler dönem arası kampı Kayseri'de gerçekleştirirken Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Tarihî ve Kültürel Mekanları ziyaret etti. 2 gün süren kampta Teleferiğe binen, kızakla karın keyfini çıkaran öğrenciler, gönüllerince eğlendiler.

Öğrenciler akşamları kitap okuma etkinlikleri yaptı.

Koordinatör öğretmen Fettah Tekdurak ve rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleşen kamp kapsamında öğrenciler tarihi yerleri gezdi.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Marifet Okulu Projesi’nde Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Olay-Yorum dersleri uygulanırken, derslerle birlikte el becerileri, sanat etkinlikleri, tarih-kültür ve meslek gezileri, motivasyon uygulamaları ve kamplar yapıldığını söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarı yıl tatile girmesi nedeniyle Marifet Okulu öğrencilerine yönelik Kayseri Kampı düzenlediklerine değinen Nurdoğan, 30 öğrencinin katıldığı programda moral motivasyon sağlandığını kaydetti.

Nurdoğan, “Düzenlenen kamplarla gençler tatilde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bedensel ve ruhsal olarak dinlenen gençler, birtakım beceriler kazanırken aynı zamanda belirli konuları merkeze alan yoğun çalışmalar yapmaya fırsatta buluyor. Doğa yürüyüşleri, marşlar, geleneksel oyunlar, turnuvalar, yarışmalar, okuma saatleri, el becerileri ve lezzetli ikramların bulunduğu eğlenceli etkinlikler birlik ve beraberlik duygusu içerisinde kampa ayrı bir hava katıyor. Her anı verimli ve eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilen kampların sonunda öğrenciler ikinci döneme güçlü bir motivasyonla giriyor” dedi.

Nurdoğan ayrıca yaz kampının da farklı bir ilde düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.