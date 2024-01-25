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Yozgat Süt İşletme Müdürü Akif Başol, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Tarım Bakanlığı'nda Et ve Süt Kurumundan sorumlu Şube Müdürü Zafer Güven'de katıldı.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Ali Gülden ve Yozgat Süt İşletme Müdürü Akif Başol ile bir süre sohbet etti.

Süt İşletmesi Müdürü Akif Başol ev sahiplikleri için İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür ederken, İl Müftü Ali Gülden ziyaretleri sebebiyle misafirlerine teşekkür etti.