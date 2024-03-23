Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "2024 yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir İrşat Faaliyetleri" kapsamında Kayseri'de bir dizi irşat programına katıldı.

Cuma namazı öncesi Kayseri Camii Kebir'de sohbet eden Müftü Ali Gülden, "Ramazan Ayı ve Ahiret Bilinci" konusuna değindi.

Müftü Gülden "Ahiret bilincine sahip olan Müslüman, başıboş yaratılmadığının farkında olur. Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğunu, söylenilen her sözü ve yapılan her işi kayıt altına aldığını bilir. Mahşer gününde yapıp ettiklerinin hepsinden hesaba çekileceği şuuruyla yaşar" ifadelerini kullandı.

İftar sonrası teravih namazı için Kayseri Nasrullahzade Cami'ni ziyaret eden İl Müftü Ali Gülden namaz öncesinde yaptığı sohbette Gazze’de yaşanan zulümlere değinerek, "İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğu öncelikle Müslümanların omuzlarındadır” dedi.

Teravih namazı sonrası İrşat programını tamamlayan Müftü Ali Gülden Ramazan Ayı boyunca halkımıza yönelik benzer İrşat hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.