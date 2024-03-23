Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boğazlıyan’da Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 22 Mart 2024 günü Boğazlıyan Fatih İlkokulu öğretmenleri bilgilendirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve ‘Kadına El Kalkamaz’ projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak vatandaşlara ‘Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ (KADES) uygulaması tanıtılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.