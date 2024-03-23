Yozgat İl Müftülüğü, ortaokul öğrencileri arası şiir okuma ve lise öğrencileri arasında ise resim yarışması düzenledi.

Yozgat Müftülüğü koordinesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arası şiir okuma ve lise öğrencileri arasında ise resim yarışması düzenlendi.

Müftülük Toplantı Salonundaki yarışmada öğrenciler şiirlerini en güzel şekilde okuyabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın akabinde, komisyonun öğrencileri değerlendirmesi sonucu, yarışmaya katılıp dereceye girenlere ödülleri İl Müftüsü Ali Gülden, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Zafer Koç ve İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu tarafından takdim edildi.

Müftü Ali Gülden yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik etti ve kitap hediye etti.

Ortaokul öğrencileri arasında Ezbere şiir okuma yarışmasında; İl 1’incisi Mürüvet Hikmet Çelik, İl 2’ncisi Reyyan Yılmaz, İl 3’ncüsü Zeynep Yozgatlı oldu.

Lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yapma yarışmasında ise, İl 1’incisi Nergiz Ebrar Üstüntaş

İl 2’ncisi Ecrin Sena Çelik, İl 3’ncüsü Amine Ecrin Kılıç oldu.