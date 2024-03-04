Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yoksul şehirleri belirlendi. Ülke genelindeki yoksulluk oranları bölgesel olarak incelendiğinde, en yüksek yoksulluk oranına sahip iller TR82 bölgesinde yer aldı. TR82 bölgesini Yozgat’ın da dahil olduğu TR72 bölgesi ve TR71, TR81, TR82, TR61, TR31, TR33, TR41, TR22, TR10 bölgeleri takip etti.

TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, 2023 yılında Türkiye'de yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunanların oranı, 0-17 ve 18-64 yaş gruplarında önceki iki yıla göre azalırken, 65 yaş ve üzeri gruplarda artış gösterdi.

Araştırmaya göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı, bir önceki yıla göre 2023 yılında 0,5 puan azalarak yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 21,7 oldu.

Yıllara göre yoksulluk oranının dağılımı incelendiğinde, koronavirüs pandemisinin etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında oranın arttığı görüldü. 2018'de yüzde 21,2 olarak açıklanan oran, 2019'da yüzde 21,3'e, 2020'de ise yüzde 21,9'a yükseldi. 2021'de yüzde 21,3'e gerileyen oran, 2022'de tekrar artarak yüzde 21,6 olarak kaydedildi.

YOZGAT , KAYSERİ, SİVAS YOKSULLUK SINIRI

Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın yer aldığı TR72 bölgesinin göreli yoksulluk oranı ise yüzde 11,7 ile 14,0 arasında değişti. TÜİK tarafından yapılan araştırmada, Yozgat'ın dahil olduğu TR72 bölgesi en yoksul il olmaktan kıl payı kurtuldu.

TÜRKİYE GENELİ

Türkiye genelindeki yoksulluk oranı bölgelere göre incelendiğinde, yüzde 21,7'lik ortalama yoksulluk oranıyla en yüksek orana sahip iller, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u içeren TR82 bölgesinde yer aldı. Ardından yüzde 21,8'lik oranla İstanbul'un bulunduğu TR10 ve yüzde 21,7'lik oranla Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgeleri sıralandı. Yoksulluk oranının daha düşük olduğu bölgeler arasında ise Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in dahil olduğu TRC1 (%10,4), Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in bulunduğu TRC3 (%12,9) ve Şanlıurfa ile Diyarbakır'ı içeren TRC2 (%13,1) bölgeleri yer aldı. Deprem nedeniyle alanda uygulama yapılamayan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 bölgesi de belirtiliyor.