Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençler Yozgat'ın keşfetmeye devam ediyor.

Yozgat’ta keşfedilmeyi bekleyen yerleri gençlere tanıtmaya devam eden SORGED, bu sefer İtalya, Makedonya ve Ürdün’den Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 40 gün süreyle Yozgat’a gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak üzere gelen gençlere Yozgat’ı tanıttı.

Yozgat’ın alternatif bir turizm merkezi olduğunun altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yozgat ve ilçelerimizin kendisine özgün güzellikleri bulunmaktadır. Fakat çoğu gencimiz var olan tarihi yerleri bilmiyor ve kültürünü tanımıyor. Yozgat'ta yaşayıp hala Yozgat Çamlığı Milli Parkına, Hayri İnal Konağına, Sarıkaya Roma Hamamına gitmemiş çok gencimiz var. Çamlığımız, tarihi camilerimiz, konaklarımız, Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri, Kazankaya Kanyonu gibi daha birçok doğal güzelliklerimiz var. Önce Yozgat'ımızı Yozgatlı gençlerimize tanıtmalıyız. Hem yabancı hem de Yozgatlı gençlerimize Yozgat’ın tarihini ve kültürünü tanıtmaya devam ediyoruz. Yabancı gençlere Yozgat Kültür gezimiz Çapanoğlu Cami ile başlayıp, Hayri İnal Konağı, Yozgat Müzesi gezildikten sonra Yozgat Çamlığı Milli parkında doğa yürüyüşü yaparak programı sonlandırdık” şeklinde konuştu.