Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İç Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alacak olan soğuk hava uyarısında bulundu. Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale gibi illeri kapsayan uyarısı dikkat çekiyor. Ökten'in verdiği bilgilere göre, çarşamba akşamı ve gece boyunca bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kerem Ökten, "Çarşamba akşamı Ankara'da kuvvetli kar yağışı olabilir" şeklinde uyarıda bulunarak vatandaşların bu duruma dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının durumunu gösteren bir haritayı da paylaşarak halkı bilgilendirdi.

Meteoroloji uzmanının uyarılarına göre, İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar çarşamba akşamı ve gece boyunca olası kar yağışına karşı hazırlıklı olmalıdır.