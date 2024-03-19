İl Müdürü Topal, “Başta İl Müdürlük ve kuruluşlarda sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm sosyal hizmet çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Gününü kutluyorum” dedi.

“Dünya Sosyal Hizmet Günü” nün sosyal hizmet bilinci oluşmasına katkı sağlamasını dileyen İl Müdürü Topal,” Dünya çapında sosyal hizmet uzmanlarının ortak mesajlarını iletmek için bir araya geldikleri Dünya Sosyal Hizmet Günü, 1983 yılından bu yana her yıl Mart ayının 3. Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Günü kutlamanın asıl amacı ise farklı ülkelerin etkileşimleriyle dünya çapındaki genel problemlerin farkına varmak ve bu problemlerin ortadan kalkmasına katkı sağlamak, sosyal hizmet mesleğinin dünya genelinde görünürlüğünü arttırmak, toplumlardaki dezavantajlı gruplarla birebir çalışan bu mesleği daha güçlü hale getirmek gibi sosyal hizmet mesleğinin varlığını ortaya koyacak etkinlikleri oluşturmaktır. Özveriyle, sosyal adalet ve toplumsal eşitlik için çalışan, sosyal, psikolojik ve fiziksel bakımdan toplumun en sancılı kesimlerine hizmet veren tüm sosyal hizmet çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutluyoruz. Her zaman yanımızda olan değerli Sosyal Hizmet Uzmanlarımız ve sosyal hizmet emekçileri iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.