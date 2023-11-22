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1 Eylül’de başlayan 2023-2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde gidilen değişiklikle tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ’taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

Bu kapsamda tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ’taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek. ÇKS’ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’ hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük şartı Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Üreticiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet kapısı üzerinden yapabiliyor. E-devlet kapısında başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

ÇKS NEDİR?

Tarım ve hayvancılık alanlarında uğraşanlar ya da yeni başlayacak genç çiftçilerin kayıt olması gereken yapı ÇKS olarak bilinir. Aynı zamanda uzun ismi üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi şeklinde ifade edilmektedir. Sağladığı birçok özellik ile beraber çiftçilerin daha düzenli ve etkin şekilde işlem yapmalarına olanak tanımaktadır. En önemlisi ise teşvik ve destek sayesinde, maddi olarak çiftçilerin rahatlamasına imkan veriliyor. Bir belge olarak öne çıkan Çiftçi Kayıt Sistemi, tüm çiftçilerin kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra almış oldukları belge şeklinde anlatılabilir. Daha sonra bu belgeyi göstermek suretiyle birçok farklı destekten yararlanma olanağı elde ediliyor.

ÇKS NE İŞE YARAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi konusunda en merak edilen konular arasında ne işe yaradığı geliyor. Özellikle yeni başlayacak çiftçiler hem de tecrübeli çiftçiler için birçok farklı avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Birçok farklı teşvikten yararlanma imkânı elde edilir.

Hibeler üzerinden çiftçilere destek sağlanır.

Düşük faizli kredi imkanından yararlanma olanağı verilir.

Devlet tarafından verilen tüm desteklerden faydalanma imkanı düzenli olarak sağlanır.

Genel olarak yukarıdaki avantajlar ile beraber çiftçiler için önemli bir fırsat şeklinde öne çıkıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, pek çok çiftçinin yararlanmasına olanak sağlamış durumda. Böylece çiftçiler yaptıkları çalışmalar üzerinden devlet tarafından teşvik ve destek alırlar.