81 ilin kültürel zenginlik ve çeşitliliğinin ortaya konulmasının amaçlandığı festivalin açılış törenine, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Emrah Köklü, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

REKTÖR DESTİYİ KIRDI

“81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor” festivalinde Karabük Üniversitesi Öğr. Gör. Şevket Ulutürk ve memur Mehmet Başkurt koordinatörlüğünde, Yozgatlı vatandaşlar İsmail Özeken, Şükrü Çelik ve Merve Özer’in katkılarıyla Yozgat’ı tanıtmak amacıyla stant açıldı. Standı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yozgat’ın meşhur desti kebabını kırarak tadına baktı. Kırışık, desti kebabının çok güzel ve lezzetli bir yemek olduğunu söyledi.

KBÜFEST’in açılış töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Bugün burada; Hoca Ahmet Yesevi, Seyyid Battal Gazi, Hasan Harakani, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran, Fatma Bacı ve Nasreddin Hoca ile Anadolu’ya çalınan bin yıllık mayanın birleştirici gücüyle bir araya geldik. Türkiye’nin 81 ili ve bu illere bağlı 922 ilçesi ile birlikte, kültürümüzü, değerlerimizi, maddi ve manevi kimliğimizi yaşamaya, yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan bir program ile bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

KFÜFEST’in geleneksel bir organizasyona dönüşeceğini ifade eden Rektör Kırışık, “Bütün dünyayı Türkiye gözüyle, Türkiye perspektifiyle anlamlandırmak, yeniden tasarlamak, geleceği inşa etmek amacıyla bilimin ve gençliğin gücünü Türkiye Yüzyılında birleştirme amacını taşıyoruz. Bu konuda da önemli gelişmeler ve önemli adımlar atıyoruz. İşte KBÜFEST’te bugünden itibaren geleneksel hale getireceğimiz, bilimin ve gençliğin gücünü birleştirecek bir organizasyon olarak sahnelenecek, hayata geçirilecek bir faaliyettir” diye konuştu.

Bilim ile gençliğin gücünü bir araya getirerek, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Kırışık, “ Üniversitemizde çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Üniversitemizde SOSYALFEST isimli bir etkinlik yaptık. Bu etkinliği 2-3 Mart 2024 tarihlerinde üniversite kampüsümüz içinde yaparak Türkiye çapında projelerin, sosyal modellerin üretilmesini ve Türkiye’nin ve dünyanın problemlerinin, sorunlarının çözülmesini hedefleyen, gençliğin gücünü bilimle birleştirmeyi amaçlayan bir organizasyon sergiledik. Bu organizasyonumuz Türkiye çapında çok büyük takdire şayan oldu, ilgi gördü ve bunu İnşallah geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Bir diğer organizasyonumuz olarak da Türkiye’de yine daha önce hiç yapılmamış, ilk defa Karabük Üniversitesi olarak yapacağımız Sağlık Bilimleri Festivali SAĞLIKFEST’i de 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde, üniversitemiz kampüsü içerisinde yapmak için yoğun bir hazırlık çalışması içerisindeyiz. İnşallah bunu da sizlerin desteğiyle üniversite kampüsümüzde hep birlikte yapma kararlılığındayız” şeklinde konuştu.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI GÖRDÜK”

Karabük Üniversitesi’nin dünya biliminde üst sıralara çıkma hedefi doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Kırışık,” Üniversitemiz emin ve kararlı adımlarla dünya biliminde üst sıralara çıkmaya çalışıyor. Bu amaçla ‘THE’ olarak ifade edilen, uluslararası indeksleme programı neticesinde üniversitemizin genç üniversiteler arasında büyük bir ilerleme gösterdiğini görüyoruz. Yine üniversitemiz bu sıralamada devlet üniversiteleri arasında uluslararası görünürlük alanında birinci sırada, araştırma kalitesinde ise üçüncü sırada yer almıştır. Bu da bizim için yaptığımız çalışmaların karşılığını kısa süre içerisinde görmemiz açısından oldukça önemli veriler bize sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın müjdesiyle Karabük Üniversitesi bünyesinde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kuruldu. Türkiye’de sadece 6 üniversiteye verilen Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurma hakkını elde eden Karabük Üniversitesi’nin bu alanda öncü bir kurum olma hedefinde olduğunu ifade eden Kırışık, “Karabük’ü bir yapay zeka merkezi haline dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“ÖRNEK ALINAN BİR PROGRAM HALİNE GELECEK”

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, öğrencileri yenilikçi, bilime önem veren, kendini geliştirmeyi amaç edinmiş, problem çözme becerisine sahip, ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirme kararlılığında olduklarını belirten Kırışık, “Saygıdeğer katılımcılar biz güçlü, dinamik ve atılımcı bir üniversiteyiz. Çok çalışkan bir kadromuz var. Kendisine verilen sosyal, kültürel ve akademik ödevlere dört elle sarılan ve kendisine geliştirmek için gayret gösteren öğrencilerimiz var. KBÜFEST fikri ilk ortaya çıktığında tabii SOSYALFEST’in üzerinden fazla zaman geçmemişti, mart ayında yapmıştık. KBÜFEST’i de inşallah mayıs ayında bu tarihlerde gerçekleştirme kararı almıştık. Elbette SOSYALFEST’in bir koşturmacası, büyük bir heyecanı vardı. KBÜFEST’te bunun yeni bir aşamaya, ama üniversite kapsamında, Karabük kapsamında bir aşamaya taşımış olduk ve başarılı olduğunu düşündüğümüz bir programı hayata geçirdik. Yapacağımız yeni programlarla KBÜFEST’in daha da gelişeceğini, artık gelenek haline geleceğini ve Türkiye çapında da örnek alınan bir program haline geleceğini düşünüyorum. KBÜFEST’e emek veren bütün mesai arkadaşlarıma, hocalarıma, idari personelime, akademik personelime, kıymetli öğrencilerimize, şehrimizden bu projenin hayata geçirilmesi için destek veren bütün ilgili protokol üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, işbirliği içerisinde nice güzel çalışmaları, projeleri birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve protokol üyeleri tarafından KBÜFEST açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden program 81 il stantlarının gezilmesi ile devam etti.

KBÜFEST, Zekiye Çomaklı Anadolu Oyaları, Cemil Belder Fotoğraf Sergisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu tarafından yapılan Semâ Mukabelesi ile sona erdi.