Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, bulunduğu apartmandan atlayarak intihar etti. Peki Gülsün Bor kimdir? İşte detaylar…

1974 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul eğitim ve öğretimini TED Ankara Koleji, lise eğitini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Gülsün Bor, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Bor, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesinde Şube Müdürü ve 2010 yılında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ekonomi müşaviri olarak atandı ve üç yıl süreyle görev yaptı.

2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Bor, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Gülsüm Bor Güner evli ve bir çocuk annesiydi.