Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, bulunduğu apartmandan atlayarak intihar etti. Detaylar haberimizde:

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, yaşadığı apartmandan atlayarak intihar etti. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Bor, yaşamına trajik bir şekilde son verdi. Olay, Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atlamasıyla gerçekleşti.

Gülsün Bor, 2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış, evli ve bir çocuk annesiydi. Aynı zamanda, 2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızıydı. İntiharından önce, annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan Bor'un ailesi ve hizmetçisinin ifadelerini aldı. Bor'un yakınları, cansız bedeninin başında gözyaşı dökerken, cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gülsün Bor'un bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Bu üzücü olay, başkentte derin bir üzüntü ve şok yarattı. Gülsün Bor'un ani ölümü, siyasette ve yerel yönetimde görev yapan birçok kişi tarafından büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul eğitim ve öğretimini TED Ankara Koleji, lise eğitini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Gülsün Bor, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Bor, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesinde Şube Müdürü ve 2010 yılında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ekonomi müşaviri olarak atandı ve üç yıl süreyle görev yaptı.

2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Bor, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Gülsüm Bor Güner evli ve bir çocuk annesiydi.