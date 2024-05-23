Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 38. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek mücadele merakla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla sorduğu "Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki müsabaka 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Maç, canlı olarak beIN SPORTS kanalında yayınlanacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için beIN SPORTS ekranları başında olacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu önemli maç, taraftarlar için unutulmaz anlara sahne olacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçının Hakemleri

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek olacak. Şimşek, bu önemli müsabakanın adaletli ve düzenli bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar ve güncel bilgiler için bizi takip etmeye devam edin. Futbol tutkunları için en doğru ve güvenilir bilgileri sunmaya devam edeceğiz.