Yozgat Kanser Hastaları Moral ve motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin Hastalara moral ve motivasyon amacı ile etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen bağ bozumu etkinliği Yerköy ilçesine bağlı Kahya Köyünde düzenlendi.

Dernek Başkanı Ayşe Esengin yaptığı açıklamada, ‘’Bağ bozumu şenliğimizde hasta ve yakınları ile tatlı muhabbet ortamı oluşturuldu daha sonra ikramlarda bulunuldu akşam serinliğinde ise hasta ve yakınlarımız ve davetli misafirlerimiz ile bağa gidilerek üzüm hasatı yapıldı ve vagonlara yüklenildi, misafirlerimizin ve hasta, yakınlarının da mutlu olduğu moral ve motivasyon bulduğu etkinliğimiz eğlence ile sona erdi” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)