Tahmini Okuma Süresi: dakika

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 23-27 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde organize edilmiş olan eş zamanlı denetimler Yozgat genelinde gerçekleştirildi.

5 günlük denetimler süresince toplam da 18 baraj ve gölet, 1 adet işleme tesisi, 3 adet perakende satış noktası, 1 adet toptan satış noktası kontrol edildiğini belirten Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Kontrolü sağlanan baraj ve göllerde balık yakalayan 127 amatör balıkçı denetlenmiştir. Yapılan kontrol ve denetimlerde 1 amatör balıkçıya cezai işlem uygulanmış olup 500 metre uzatma ağı ve 420 adet kerevit kafesi (pinter) ele geçirildi” diye konuştu.

Özkaya, “Su ürünleri stoklarını korunması ve su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile bu tür denetimlerin yıl boyu sıklıkla gerçekleştirilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.