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Cumhuriyet Mektebini hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin faydalanacağı sosyal bir donatıya dönüştüreceklerini aktaran Rektör Yaşar, Yozgat’ın kültürel değerlerini içinde barındıran sosyal tesisi ile Bozok Evi’ni hizmete sokacaklarını ifade etti.

Rektör Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan tarihi Bozok Evi'nin iç dizaynının, Yozgat'ın köklü gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde tasarlanacağını vurguladı.

Bozok Evi'nin iç mekanının yeniden tasarlanmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandığında, ziyaretçilere muhteşem bir deneyim sunacağına dikkat çekti.

Rektör Yaşar, "Bozok Evi'nin iç dizaynı tamamen üniversitemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu mekanın içindeki zenginlikleri ve geleneksel değerleri ortaya çıkararak insanlara sunma şansımız olacak. İlk başta bazı eksiklikler olabilir, ancak bu eksiklikleri birlikte giderme kararlılığındayız. Bu süreçte Yozgatlı vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Cumhuriyet Mektebi'nin bir sınıfını bile buraya açıyoruz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de yardım istedik. Zaman alıcı bazı çalışmalar olsa da, sağlam adımlarla ilerliyoruz ve harika bir yer yaratacağımıza inanıyorum. Yazın, bahçeyi açarak böylesi toplantıları açık havada yapmayı planlıyoruz" dedi.

Rektör Yaşar ayrıca, üniversitenin Turizm Fakültesi'nin bölgedeki pastane ve çay kültürünü destekleyeceğini, özel günlerde geleneksel lezzetlerin sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşar ayrıca, Yozgat İl Kütüphanesi'nin tamamlandığında, Turizm Uygulamalı Otelini şehirdeki en gözde restoranlardan birine dönüştürmeyi düşündüklerini belirtti.

Yozgat'ın bu yeni turistik cazibe merkezlerinin, şehre olan katkısını vurgulayarak, üniversite olarak daha etkin bir şekilde kullanacaklarını sözlerine ekledi.