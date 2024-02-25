Yozgat 1’inci Amatör Ligi B grubunda mücadele veren Yozgatspor 1959 FK ile Yozgat İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi. Kırmızı sarılı takım rakibi Yozgatspor 1959 FK’yı 2-1 mağlup etti.
Bozok Dış Sahada oynanan müsabakayı Adem Nazlı yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada gelişen Yozgatspor atağında kırmızı siyahlı ekip serbest vuruş kullandı. Kullanılan serbest vuruşu Yozgat İl Özel İdarespor kalecisi güçlükle kurtardı.
18. dakikada İl Özel İdarespor serbest vuruşu kullandı. Kullanılan serbest vuruş direk kaleye gitti. Top Yozgatspor kalesinde kaldı.
20. dakikada orta sahadan gelişen Yozgatspor atağında kaleye direk vurulan şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen kırmızı siyahlı oyuncunun şutu Yozgat İl Özel İdarespor kalecisinde kaldı.
29. dakikada gelişen Yozgatspor atağında sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Serhat’ın sert şutunu Yozgat İl Özel İdarespor kalecisi güçlükle kornere çeldi.
75. dakikada gelişen Yozgatspor atağında ceza sahası dışından vurulan sert şut az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada Yozgatspor serbest vuruş kullandı. Kaleye direk atılan şut üstten auta çıktı.
79. dakikada gelişen Yozgat İl Özel İdarespor atağında ceza sahası dışından İbrahim’in üstten aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. Skor 1-0.
80. dakikada Yozgatspor serbest vuruş kazandı. Atışı Adem kullandı. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Serhat topu ağlarla buluşturdu. Skor 1-1.
81. dakikada gelişen Yozgat İl Özel İdarespor atağında ceza sahası dışından Muhammet'in vuruşu gol oldu. Skor 2-1.
Hakemin son düdüğü ile maç Yozgat İl Özel İdarespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.