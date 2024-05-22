Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen faaliyetleri anlatan İl Müftüsü Gülden, vekalet ile yürütülen kurban kesimleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

“KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ”

Gülden, “Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte bu Kurban Bayramı’nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini Filistin başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıyacak. Bu sene Vakfımız ülkemizde 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere dünyanın 82 ülke 318 bölgesine milletimizin kurban emanetlerini ulaştıracak. Hz. İbrahim’in sadakati, Hz. İsmail’in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatmaktayız. Filistin’de aylardır süren bir savaş devam ediyor. Orada ki kardeşlerimize halkımızı gerek camilerden gerek diğer kanallardan hayra davet ettik. İlimizden ciddi rakamlar bu yolla Filistinli kardeşlerimize destek olarak gitti. İl genelinde Türkiye Diyanet Vakfımızın hesaplarına Filistin’de ki zulüm süreci başladığından bu yana sadece resmi kanallardan bizim hesaplarımıza ve Diyanet Vakfı hesaplarına aktarılan ücretler var. Vekaletle kurban kesecek vatandaşlarımızın Filistin kaydını da düşerek vekaletlerini bu yönde vermelerini istiyorum. Diğer İslam coğrafyasının Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerde kurbanlar kesiliyor. Bu vekaletle kesilen kurbanların bir bölümü de ilimiz ve Türkiye içerisinde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere hafızlık eğitimi alan ve mali imkanları daha alt seviyede olan çocuklarından oluşuyor. Bu öğrencilerimiz için de kesilen kurbanların bir bölümü de pay olarak hafızlık Kur’an kursuna dağıtılıyor. Vekaletle kurban kesimini yürütecek vatandaşlarımız şundan emin olsun bu vekaletleri istedikleri ülkeleri bizzat kesilmek suretiyle eğer ülkemiz içerisinde kesilmesini istemişlerse ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere eğitim gören çocuklarımız için harcandığı konusunda emin olmalarını istiyorum. Bu vesileyle her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yıllardır sistematik olarak devam eden, 7 Ekim’den beridir de artarak süren soykırıma ve zulme uğrayan, canlarına ve mallarına kast edilen, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde kurban yardımlarıyla da yanlarında olacağız. Kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve 82 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

1993 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenlediklerinin altını çizen Gülden, “TDV olarak kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz. 2023 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 745 bin 535 hisse kurban yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa 47 ülke 280 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldı. Aziz milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. 31 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TDV GÜVENCESİYLE ULAŞTIRILIYOR”

Hayırseverlerin vekâlet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Gülden, “Bunun için organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıf personeli, uluslararası öğrencilerimiz ile TDV gönüllüleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

“VEKALETLE KURBAN ALANINDA ÖNCÜ”

TDV, 49 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğinin altını çizen Gülden şu ifadeleri kullandı, “Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırsever milletimizin emanetleri yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler.”

“2 AYRI STANT KURDUK”

Bağış kanalların yanı sıra 2 ayrı yerde bağış stantlarının kurulduğunu ifade eden Gülden, “Vatandaşlarımızın kolaylıkla yapabilmeleri için Çapanoğlu Büyük Cami önünde ve Lise Caddesi PTT önünde bağış stantlarımız kuruldu. Kurban Bayramı bizim kurbanla öne çıkan bir ibadet ve bayram süremiz olarak gündemimizde. Pazartesi günü itibariyle ilimizde PTT önündeki geçmiş yıllarda açtığımız stant noktasında, birde Çapanoğlu Camimizde yine geçmiş yıllarda aynı mekanda açıyorduk. İki adet stant açtık. Bu stantlarımız sabah 10’da başlayıp akşam 6’ya kadar görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız tarafından vatandaşlarımızın vekaletle kurban hizmetlerine cevap verecekler. Bu stantlarımız müftülüğümüze gelemeyen vatandaşımızın biraz daha ulaşımını kolaylaştıran noktalar olarak hizmete sunuldu. Ben Yozgatlı kardeşlerimizi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda gerek stantlarımız, gerek camilerdeki imamlarımız, gerek Kur’an kurslarında bulunan Kur’an kursu öğreticilerimiz ve müftülüğümüze gelmek suretiyle ya da ilçelerimizde aynı şekilde ilçe müftülüklerimiz ve onların hizmeti ile TDV kanalıyla vekaletle kurban hizmetine dahil olmaya davet ediyorum” dedi.