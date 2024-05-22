Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çekerek ilçesinde operasyon düzenlendi.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanuna Muhalefet kapsamında gerçekleştirilen operasyonda C.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanuna Muhalefet kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 20 Mayıs 2024 günü Çekerek ilçesinde yapılan operasyonda C.A. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.