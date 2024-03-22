Yozgat İl Müftülüğü, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik özel bir iftar programı düzenledi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen iftar programına, Vali Yardımcısı Halil Dalak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Abdulkadir Dündar, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Zafer Koç, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğretmenler katıldı.

İl Müftüsü tarafından yapılan açılış konuşmasında gençlere hoş geldiniz denilirken, Vali Yardımcısı Halil Dalak ise gençlere hitaben, "Ramazan Ayı'nda böyle güzel bir iftar sofrasında siz değerli gençlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, İl Müftüsü Ali Gülden'e teşekkür ettiler.