Yozgat İl Müftülüğü tarafından Yozgat’ta yapılan ve yapılacak olan esnaf ziyareti öncesi istişare toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Şube Müdürü Yusuf Özel, il vaizleri, din hizmetleri uzmanları ve manevi rehberler katıldı.

Gülden yaptığı açıklamada, “Müftülüğümüzce kurulan ekipler tarafından Yozgat'ta ziyaret edilmedik esnaf bırakmayarak, halkın dini soru ve sorunlarını dinleyeceğiz. Halkımızın dini ihtiyaçlarını belirleyerek, o yönde vaaz ve sohbetler yapılacak. Ziyaretlerimizden sonra aldığımız geri dönüşleri değerlendireceğiz” dedi.

Katılım sağlayan personelle fikir alış verişinde bulunan Gülden, başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.