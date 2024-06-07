Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Proje toplantısı gerçekleştirildi.

Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinde Mikro Havza Planları Yapımı Danışmanlık ihalesi gerçekleştirilen 4. grup (1 ve 2 nolu) Mikro Havza Planlarının ilk paydaş değerlendirme toplantısı Yozgat’ta yapıldı.

Toplantıya; Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Hüseyin Acar, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri, ORKÖY Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Başkan, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksu, Ağaçlandırma Daire Başkanlığından Şube Müdürü Nuran Karaçorlu, Proje Koordinatörü Ankara OBM Şube Müdürü İbrahim Ergüven, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ve ilgilileri, Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yozgat DSİ Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

Toplantı yüklenici firma Hayat Ormancılıktan katılım sağlayan ilgililerin sunumu ile başlayarak karşılıklı bilgi aktarımı ve değerlendirmelerle sona erdi.