Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hayır ve sosyal yardımlaşma duygularının yoğunlaşacağını söyledi.

İl Müdürü Yurtlu, “Sosyal yardımlaşma ve insani yardım nevi’inde faaliyet gösteren derneklere yönelik hatırlatmalarda bulunarak ulaşılmayana, ulaşın” dedi.

Yozgat il genelinde onlarca insani yardım amaçlı derneğin faaliyet gösterdiğini belirten İl Müdürü Yurtlu önemli açıklama ve uyarılarda bulundu.

Yurtlu açıklamasında “İnsani yardım ve sosyal yardımlaşma dayanışma alanında faaliyet gösteren dernek yöneticileri, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle bir program dahilinde gerçek mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı. Belirli ve alışkanlık haline gelen yardım yapma usulünden ziyade, kendisine hiç yardım ulaşmamış, ya da ulaşılamamış ihtiyaç sahipleri tespit edilmeli. Söz konusu yardım, fakir ve ihtiyaç sahibinin hakkı ise, gerçek muhtaç olan tespit edilerek, derneğe bağışlanan gelirler, ayrım yapılmadan gerçek şekilde yerini ve amacını bulmalı. Farklı derneklerin de aynı kişilere ulaşmasından ziyade, yapacakları işbirliği ve tespit çalışmaları doğrultusunda hiç ulaşılmayan, ulaşılamayan; erişilmeyen ve erişilemeyen ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunulmalı. Sosyal yardımların mükerrer yardımlardan kaçınılarak, farklı kişilerin tespit edilmeli” ifadelerini kullandı.