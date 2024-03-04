Obezitenin birçok hastalığa yakalanma riskini arttırdığını belirten Başhekim Kozan, “4 Mart Dünya Obezite Günü, insanların sağlıklı bir kiloya ulaşması, bu kiloyu koruması, obezitenin insan sağlığına olan olumsuzlukları tersine çevirmesine yardımcı olmak amacıyla farkındalık gününde çeşitli faaliyetlerle bilinçlendirme yapılıyor” dedi.

Vücut kitle indeksi hakkında bilgi veren Kozan, “Türkiye’de boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 2022 yılında kadınların yüzde 23,6'sının obez ve yüzde 30,9'unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8'inin obez ve yüzde 40,4'ünün obez öncesi olduğu görüldü. Obeziteli bir bireyde yağ dokusu normalden fazla olunca şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması, uykuda solunum bozukluğu, iskelet sistemi sorunları, erken yaşta kalp ve damar sorunları, kansere yakalanma riskinde artış yapmaktadır. Kaliteli ve sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenerek ve yeterince hareket ederek vücut ağırlığımızı kontrol altında tutabiliriz” şeklinde konuştu.

“MÜCADELE EDEBİLİRİZ”

Başhekim Kozan obezite ile mücadelede temel öneriler olarak şunları sıraladı: “Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin özellikle çocuklarda kullanımını kısıtlamak, şekerli yiyecek ve içecekleri vergilendirmek, besin değeri yüksek yiyecek ve içeceklere uygun fiyat desteği ile daha iyi erişim sağlamak, şehirlerde ve kasabalarda yürüyüş, bisiklete binme ve farklı sporlar için daha fazla alan açmak, çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını edindirmek ve spor alışkanlığı kazandırmak gerekir.”