Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri hurma ve zeytinler tezgahlara indi. Hurma fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 artış olurken zeytin fiyatlarında ise yüzde 50’yi buldu.

Yozgatlı vatandaşlar Ramazan’ın başlamasına sayılı günle kala alışverişe başladı. İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar esnafların yolunu tuttu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. İran, Tunus Medine ve Kudüs’ten gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Hurma fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 artış olurken zeytin fiyatlarında ise yüzde 50’lik artış gözlendi.

“AZDA OLSA HAREKETLİLİK BAŞLADI”

Ramazan öncesi Yozgat’ta alışveriş hareketliliğinin az da olsa başladığını ifade eden Mis Kuruyemiş işletme sahibi Orhan Nefesli, “Yozgat’ta eski senelere göre çok fazla hareketlilik yok. Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla biraz hareketlilik var. Ürünlerde fiyat artışları var, bu nedenle biraz talep az. Hurmaları tezgahlara getirdik. Medine hurması daha çok tercih ediliyor. İran, Tunus Medine ve Kudüs’ten gelen hurmalar var, bunları satıyoruz. Hurmaları 60 lira ile 650 lira aralığında satıyoruz. Geçen seneye göre artış yüzde 100 civarı” diye konuştu.

“ZEYTİN YA DA HURMA TERCİH EDİLİYOR”

Nefesli, “10 gündür Ramazan hareketliliğini görüyoruz. Vatandaşlar iftarda oruçlarını açmak için zeytin veya hurmayı tercih ediyor. Hurma fiyatları zeytine göre daha pahalı. Zeytin fiyatları 200-300 lira civarında. Geçen seneye göre 120-180 lira arası olan zeytin bu yıl ise 200-300 lira arasında satılıyor " şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksek olduğunu söyleyen vatandaş Nesrin Arslan, “Ramazan öncesi alışveriş için geldik. Oruç açmak için hurmayı tercih ediyoruz. Hurma aldık ama fiyatların çok pahalı olduğunu görüyoruz. Hurmayla oruç açmak bizim için gelenekselleştik. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar oldukça yüksek. Geçen seneki kalitede aldığımız hurmaları bu sene fiyatlardan dolayı aynı kalitede alamıyoruz” dedi.