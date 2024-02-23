Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Çayıralan ve Çandır ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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İl Müdürü Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşliğinde Çayıralan Kaymakamı Mustafa Çelik'i ve Çandır Kaymakamı Emre Can Türmen’i makamında ziyaret ederek ilçe eğitimi hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Altınkaynak’tan Çayıralan Ve Çandır Ziyareti (9)

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak okullardaki okul/kurumların fiziki durumu, eğitim öğretim faaliyetlerini  yerinde inceleyerek tavsiyelerde bulundu.

Altınkaynak’tan Çayıralan Ve Çandır Ziyareti (4)

İlçede görev yapan okul müdürleri ile toplantı yapan Altınkaynak eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili  çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. 

Altınkaynak, çalışmalarından dolayı Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur'a, okul idarecileri ve öğretmenlere Yozgat eğitimine sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi