Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Yapmış olduğu okul ziyaretleri kapsamında AYÇ İlk ve Ortaokulu, Çadırardıç İlk ve Ortaokulu ile Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencileri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a, Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan eşlik etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Altınkaynak, sohbet ederek akademik başarı, hedef belirleme, kitap okumanın faydaları ve yetenekleri keşfetme konularına değindi.

Öğretmenler odasına misafir olan Altınkaynak, öğretmenler ile bir araya gelerek dezavantajlı öğrencilere uygulanacak eğitim ve öğretim faaliyetleri, kurum kültürü, rehberlik hizmetleri ve öğrencilerin hedef belirlemeleri için yapılacak faaliyetler konularında istişarelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.