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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve öğrenciler tarafından şiir dinletisi programı düzenlendi.

Düzlenen programa katılım sağlayan İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin tarafından başlatılan; Dilimizin Zenginlikleri Projesi; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerimizde geçen sözcüklerin derinliklerini (çeşitli anlamlarını) öğrenecek; milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığımızın içinde yeniden keşfedecektir. Proje kapsamında ilçemiz Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerini proje kapsamında yapmış oldukları çalışmaları nedeniyle tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.