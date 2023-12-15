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Yozgat İl Jandarma ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan ihbarı değerlendirdi.

İhbarda Akdağmadeni İlçesinin bir köyünde; (N.Ö) isimli şahıs aracı ile seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan (M.E.Ö.) ve (F.Ö) isimli şahısların araç ile kendisini kovalayarak ateş açtığı öğrenildi.

Olayla ilgili Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlileri olay yerine hızla intikal edilmiş ve yapılan araştırmada; Alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları, (M.E.Ö.) ve (F.Ö.) isimli şüpheli şahıslar, aracıyla seyir halinde olan (N.Ö.) isimli şahsa tabanca ile ateş ederek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri, açılan ateşte (N.Ö.) isimli şahsın aracına kurşunların isabet ettiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "(M.E.Ö.), (F.Ö.) ve (N.Ö.) isimli şahıslar olay yerinden kaçarak saklandı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Olay yerinden kaçan (M.E.Ö.) ve (F.Ö.) isimli şüpheli şahıslar kısa sürede saklandıkları Akdağmadeni ilçesinin bir köyünde yakalanarak gözaltına alındı. (N.Ö) isimli şahıs ise Sarıkaya ilçesinin bir köyünde emniyetli bir şekilde Akdağmadeni ilçesine getirildi. Yakalanarak gözaltına alınan (M.E.Ö.) ve (F.Ö.) isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu” ifadelerine yer verildi.