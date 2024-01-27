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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı hareket takdir edildi.

Yenifakılı ilçesi Başpınar, Çöplüçiftliği ve Bektaşlı köylerinde yer alan şehit kabristanlarının bakım ve onarımını yapıp yıpranmış ve solmuş Türk Bayrakları değiştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince; Yenifakılı ilçesi Başpınar, Çöplüçiftliği ve Bektaşlı köylerinde bulunan aziz şehitlerimizin kabristanlarının bakım ve onarımları yapılarak, yıpranmış ve solmuş Türk Bayrakları yenileriyle değiştirilmiştir. Bayrak değişimi sonrası şehitlerimiz, mezarları başında dualarla anılmıştır. Ruhları şad olsun. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca vatanı için canlarını feda eden aziz kahramanlarımızın kabristanlarının bakım onarımı ve korunmalarına yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.