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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), borçlular için af düzenlemesini görüşmek üzere tekrar çalışmalara başladı. İşte detaylar...

TBMM'ne sunulan torba kanun tasarısı kapsamında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için af imkanı getirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlar önemli ölçüde hafifletildi. İşte ayrıntılar...

1 Ocak 2012 tarihinde GSS'ye yapılan değişiklikle birlikte, prim ödeme zorunluluğu getirildi. Ancak bu değişiklikle birlikte kapsam dışında kalanlar arasında çalışmayanlar ve çalışanlar ayrımı yapıldı.

Sigortalı çalışanlar, kendi primlerini dışarıdan ödediklerinde her ay sigorta borcuyla karşı karşıya kaldı. Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşması durumunda, her ay ilgili ay üzerinde asgari ücretin GSS prim hesabında borç oluştu.

GSS prim borçları biriktiğinde, borçlarını zamanında ödemeyen vatandaşlara icra veya haciz talepleri başlatıldı. Ancak 1 Ocak 2014 tarihinde GSS prim borcu bulunanlar için af düzenlemesi getirildi ve ödenmemiş GSS primlerindeki gecikme cezası ve gecikme zammı iptal edildi.

GSS prim borcu olanlar, e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. GSS sorgulama bölümüne erişildikten hemen sonra tescil ve borç sorgulama işlemleri kolayca yapılabilir. Bu düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alacak.