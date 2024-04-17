Yozgat İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı Adnan Ünal Başkanlığı tarafından yapıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda bir gündem maddesi görüşüldü.

Görüşülen gündem maddesinde İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğinin 19’uncu maddesi uyarınca, İl Genel Meclis üyeleri arasında 3 kişinin daimi İl Encümeni üyeliği seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde AK Parti adına Ferhat Fidan ve Muhammed Dündar 35 oy alarak seçilirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına ise Oğuzhan Kapusuzoğlu ise 37 oy olarak seçildi.