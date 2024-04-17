Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Yozgat’ta görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi alımı yapılacak.

Gençlik merkezleri, tesisler ve yurtlarda görevlendirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, edu.gsb.gov.tr adresi üzerinden eğitim görevlisi alacak.

Başvurular 15 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında edu.gsb.gov.tr adresinden yapılacak.

GSB Yozgat Gençlik Merkezleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde bilim ve teknoloji, kültür-sanat, yabancı diller, değerler, mesleki beceriler ve spor alanlarında görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır. Başvurular 15 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında edu.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır” denildi.