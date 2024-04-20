Yozgat İl Genel Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı beşinci oturumu Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Saraykent’e bağlı köylerde bulunan sağlık ocakları ve sağlık evleri ile ilçe merkezinde bulunan aile toplum sağlığı merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor okundu. Okunan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesinden ayrılan ödenekler karşılık tutularak Sorgun’a bağlı köylerde yapımı devam eden 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunun hazırladığı rapor görüşüldü. Görüşülen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Sorgun merkez ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit ürünlerin ekiminin yapıldığı, hangi çeşit meyvelerin yetiştirildiği ve ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığı hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Sarıkaya’da bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Çekerek merkezinde ve köylerinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları anlatan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Gündemin son maddesinde ise, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Sarıkaya’da 2023 mali yılında imar çalışmalarına ait yapılan tevhit, ifraz, yapı ruhsatı işlerinden ne miktarda çalışma yapıldığı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor kabul edildi.