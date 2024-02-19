Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer başkanlığında il merkezi ve ilçelerde görevli birim amirlerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, düzenlenen toplantıda tüm suç türleriyle mücadelede azim ve kararlılık vurgusu yapıldığını söyledi.

Düzenlenen toplantıda, terörle mücadele, organize ve örgütlü suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, asayiş suçları ile mücadele, düzensiz göç ile mücadele, siber suçlarla mücadele, trafik ve kış tedbirleri, seçim güvenliği, aranan şahısların yakalanmasını yönelik yapılan çalışmalar, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ve okul çevrelerinde alınan emniyet tedbirleri başta olmak üzere tüm güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.