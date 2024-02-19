SPK Alves Kablo halka arzını onayladı. Şubat ayının ilk halka arzlarından Alves Kablo yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, Alves Kablo halka arz ne zaman, sahibi kim, kaç lot verir?

SPK, Alves Kablo'nun halka arzını onayladı. Şubat ayının ilk halka arzlarından biri olan Alves Kablo, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Alves Kablo'nun halka arzı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Alves Kablo'nun halka arz tarihi, sahibi ve dağıtılacak lot miktarıyla ilgili bilgiler şu şekilde:

ALVES KABLO HALKA ARZ TARİHİ

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz tarihi henüz netleşmedi. Ancak, 21-22-23 Şubat tarihlerinde talep toplaması bekleniyor. Alves Kablo, 19,45 TL sabit fiyatla eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

ALVES KABLO'NUN SAHİBİ

Alves Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan'dır. Şirketin paylarının yüzde 50'si Deniz Karamercan'a, geri kalan yüzde 50'si ise Hikmet Alabıcak'a aittir.

ALVES KABLO KAÇ LOT VERECEK

Halka arzda, kesin olmayan hesaplamalara göre, 2.5 milyon kişinin katılması durumunda 12-13 lot (233-253 TL), 3 milyon kişinin katılması halinde ise 10-11 lot (195-214 TL) arasında bir dağıtım öngörülmektedir.