Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye’de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu sezon Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerinin Türkiye'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Üstündağ, TRT SPOR'a yaptığı özel açıklamada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu sezon kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.