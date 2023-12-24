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Teşkilatların katılımıyla yapılan toplantıda yaklaşan yerel seçimler üzerinde duruldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, “İlimizin ve ülkemizin genel değerlendirmelerin yapıldığı, teşkilatlarımızın değerlendirilmelerinin yapıldığı, terörün ve teröristlerin lanetlendiği, teşkilat çalışmalarının adayların gözden geçirildiği il divan toplantımızın ilimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Yaklaşan yerel seçimlerin yeniden 1994 ruhuyla Saadet Partimizin belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini, belediyeciliğin bizim işimiz olduğunu, milletimiz bizi tercih ettiği takdirde, daha önce yaptığımız gibi yine destanlar yazacağımızı, söylüyor ya saadetle tekrar üretim istihdam yaşanabilir şehirlere kavuşacağımızı, ya da diğerleriyle borç batağında kaldırım belediyeciliğine makyaj belediyeciliğine devam edileceğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.