Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP İstanbul İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda delege ve vatandaş katıldı.

Yapılan oy kullanma işleminin ardından, tek aday olan Tekin Irgatoğlu yeniden MHP Yozgat İl Başkanı seçildi.

“MÜCADELE ETTİK ETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Kongrede ilk konuşmayı yapan İl Başkanı Tekin Irgatoğlu oldu. Irgatoğlu konuşmasında, “Sayın Genel Başkan Yardımcım, milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, ülkü ocakları il ve ilçe başkanlarım, meclis üyelerimiz, STK başkanlarımız, muhtarlarımız, çok kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler beyefendiler, basımımızın güzide temsilcileri 14. olağan İl kongrelerimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bildiğiniz gibi ağustos ayında 14 ilçe kongremizi tamamladık ve bugünde sizlerin katılımlarıyla il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin kongreleri bir başkanlık yarışı değil yenilenme ve güç toplamadır. 3 senelik görev süremiz sonunda bugün yine sizlerin karşısına yönetim kurulu üyelerimizle birlikte aday olarak çıktık. Sizlerin vereceği desteklerle ilk günkü heyecanımızla ve tüm teşkilatlarımızla birlikte yarından itibaren gece gündüz demeyip var gücümüzle partimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 2023 yılının mayıs ayında belki de tarihimizin en önemli seçimine girdik bizler her seçimde bir tecrübe ediniyoruz. Bu seçimde de birçok şeyle karşı karşıya kaldık. Önce ismine fermuar dedikleri bir modelle karşımıza çıktılar. 6'sı 7'si bir araya geldiler yetmedi eski bir bakanı getirdiler yine yetmedi CHP milletvekili başka bir partinin 2’nci sırasından aday oldu oda yetmedi. Bu sefer başka bir kişiye seni sağlık bakanı yapacağız deyip eline bir mikrofon tutuşturup otobüste sunuculuk yaptırdılar fakat hiç bir oyunları tutmadı, sahte anketlerle partimizin oyunun yüzde 3'e kadar düştüğünü iddia edip algı yaratmak istediler yine başaramadılar. Hepsi bir araya geldiler fakat bir Milliyetçi Hareket Partisi etmediler. Çünkü biz tüm her şeye rağmen yılmadık yorulmadık liderimizin sayın devlet bahçeli ve genel merkezimizin politikalarını anlatıp sırtımızda hemşehrilerimize dayayarak alayıyla birden mücadele ettik etmeye de devam edeceğiz. Şimdi sıra yerel seçimlere geldi yine hepsi bir olup üzerimize gelsinler hatta sözüm ona kendilerini eski ülkücü olarak adlandıranları da yanlarına alıp öyle gelsinler. Onlar yerel seçimlerde de Dursun Önkuzu'yu şehit edenlerle arkadaşlık yapanların resimlerini yine balkonlarına assınlar biz asla durmayacağız yorulmayacağız Yozgat'ımızın 14 ilçesini Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Son olarak 3 yıllık görev süremiz boyunca her daim destekçimiz olan bizleri kırmayarak kongremize katılan Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, yine Yozgat'taki programlarımızda bizleri yanlız bırakmayan Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı'ya ve Yozgat'ta Milletvekilliğinin yanı sıra bizlere abilik yapan maddi ve manevi her konuda yanımızda olan Milletvekilimiz Ethem Sedef'e, yine bizleri hiç bir zaman yanlız bırakmayan 21. Dönem milletvekilimiz Ahmet Erol Ersoy'a ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken kongremizin vatana millete partimize ve bizlere hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde konuştu.

“SANDIKLARIN HEPSİNİ PATLATACAĞIZ”

Irgatoğlu’ndan sonra konuşmasını yapan Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Kongremizde tek aday olmasına rağmen salonu hınca hınç doldurdunuz ve bize bu salonda güç verdiniz. Bizler, sizlerden aldığımız o bayrağı yüksekte tutmak için elimizden gelen her mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in vermiş olduğu mücadeleyi bugün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey veriyor. Hem ülkeye hainlik yapanlara hem de dünyanın bir köşesindeki Türkiye’yi yok etmeye çalışanlara karşı dik duruşu Devlet Bahçeli Bey gösteriyor. Ülkücü hareketin 54 yıllık vermiş olduğu mücadeleyi devam ettireceğiz. Yozgat’a karşı da bir oyun oynanacaksa Cumhur İttifakını da zedelemeden mücadele vermeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili seçiminde, belediye seçimlerinde de 54 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Hailenle kol kola girip aynı hainliği Yozgat’ta da gösteriyorlarsa onların karşısında hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olarak durmasını biliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de belediye sayımızı artıracağız hem de Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olarak sandıkların hepsini patlatacağız. Sizlerin de bizlere vereceği destekten hiç şüphemiz yok” dedi.

“YOZGAT AYAKTAYSA TÜRKİYE GÜVENDEDİR”

Son olarak konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Sözlerimin başında, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin hepinize ayrı ayrı selamlarını iletiyorum. Yozgat İl Başkanlığımızın kongresine teşrif eden siz değerli hazirunu saygılarımla selamlıyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Partimizin, 1969 Adana kongresinden bugüne geçen 54 yıllık siyasi tarihinin her satırına vatan, millet ve mukaddesat uğruna ödediği bedelleri, harcadığı çabayı işleyen partimiz, Başbuğumuzu ömür boyu yalnız bırakmayan, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde; aynı ruh ve inançla yoluna devam etmektedir. Bunu en iyi aziz hemşerilerim Bozok Yaylasının yiğitleri muhterem Yozgatlılar bilmektedir. Çünkü Yozgat, vatan ve millet aşkıyla yoğrulmuş yiğit insanların diyarıdır. Vatan toprağının kıymetini bilen, milli ve manevi değerlerine leke sürdürmeyen vatan evlatlarının yurdudur. Allah’ın izniyle, ecdadımızın mayaladığı bu toprakları bölücülerle ittifak yapan, hainlere çanak tutan köksüzlere kirlettirmeyeceğiz. Yozgat denildiğinde akla ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi gelir. Hamdolsun bununla da gurur duyuyoruz. Biz Yozgat’a güveniyor Yozgat’a inanıyoruz. Yozgat ayaktaysa Türkiye güvendedir. Yozgat tek yürek bu salondaysa Allah’ın izniyle ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Yozgat İl Kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle kurucu genel başkanımız Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, ülkücü şehitlerimize, ebediyete irtihal eden dava büyüklerimize ve dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bugüne kadar bayrağı yere düşürmeyen dava arkadaşlarıma ve Kongremizi düzenleyen teşkilat mensuplarımıza, burayı şereflendiren siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor, görev alan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sözlerimi Ozanlar Piri Dede Korkutun Yüzyıllar öncesinden verdiği kutlu bir mesajla bitirmek istiyorum. Şöyle sesleniyor Dedem Korkut: Devletli oğul olsa Ocağının korudur. Oğul da neylesin baba ölüp mal kalmasa, baba malından ne fayda, başta devlet olmasa… Cenab-ı Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin, Türk milleti ebediyen var olsun! Sağ olun var olun Cenab-ı Allah’a emanet olun! Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)