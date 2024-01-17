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Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Tedbirleri 2’nci kısım sözleşmesi imzalandı.

Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve yüklenici firmanın da katılımıyla imzalanan sözleşmede panel tel çit ve harpuşta betonu yaptırılacak

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İş kapsamında, Akdağmadeni ilçe merkezinde bin 600 metre, Yenifakılı merkezinde bin 100 metre, Çandır Kozan köyünde 500 metre ve Büyükkışla köyünde bin 500 metre, Yozgat merkez Kolanlı köyünde bin 840 metre, Osmanpaşa köyünde 700 metre ve Çadırardıç köyünde 700 metre, Çekerek Beyyurdu köyünde bin 800 metre ve Kalederesi köyünde bin metre, Akdağmadeni Paşabey köyünde 400 metre, Sarıkaya Babayağmur köyünde bin 400 metre ve Emirbey köyünde 500 metre, Kadışehri Dikmesöğüt köyünde 400 metre panel tel çit ve harpuşta betonu yaptırılacak” ifadelerine yer verildi.