Yerel seçiler yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel de seçim çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, mahalle toplantıları yaparak, tek tek insanlara dokunarak ve Yozgat için projelerini açıklayarak seçim çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Belediye Başkanı olarak seçildiğinde neler yapacağını tek tek anlatan Aday Açıkel, bütün okulların bakım ve onarım giderlerine destek olacaklarını ve Yozgat’ın engelli dostu bir şehir haline geleceğini aktardı.

“DESTEK OLACAĞIZ”

Okullar ile ilgili yaptığı açıklamada Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde bütün okullarımızın bakım ve onarım giderlerine destek olacağız. Okul bahçelerini çocuklarımızın, sportif, kültürel ve akademik bakımdan daha da gelişmesini sağlayacak şekilde dizayn edeceğiz. Çünkü Okullara Değer, Yozgat'a Değer" ifadelerini kullandı.

“YOZGAT ENGELLİ DOSTU ŞEHİR OLACAK”

Engelli vatandaşlar için neler yapacağını da anlatan Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde Yozgat engelli dostu bir şehir haline gelecek. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta karşılaştığı bütün sorunları gideren tedbirleri hep birlikte alıp, onların hayatlarını kolaylaştıracağız. Çünkü İnsana Değer, Yozgat'a Değer” dedi.