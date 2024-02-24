Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Ankara’da ilk olarak Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nı daha sonra Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Özkan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette, Yozgat’ta yapılması planlanan yeni İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Özkan, Ankara ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Aydıncık ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin gözde kanyonlarından biri olan Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılmasını amaçlayan ve bitme aşamasına gelen proje üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Özkan, “Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize, Orman Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.