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Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

BAKIM VE ONARIMLAR KONUŞULDU

Gündemin birinci maddesinde, Şefaatli’ye bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı İrfan Coşgun okudu.

Başkan Coşgun yaptığı konuşmada, “Şefaatli’de 2023 yılında Kanalizasyon yapım bakım ve onarım projesine 200 bin lira ödenek ayrıldığı, ayrılan söz konusu ödenekten 197 milyon 430 bin 20 lira ödenekle Kabakini, Başköy Cıcıklar Gülpınar, Şerefoğlu ve muhtelif köylere koriger boru alımı ve Kızılyar köyünün fosseptik çukuru kapaklarının yenilenmesi, Kızılyar-Arife grup yolunda kullanılan büz alımında sarf edildiği ve 2 milyon 569 bin 80 lira ödeneği bakiye kalmıştır. Köprü ve Menfez yapımı için 200 bin lira ödenek ayrıldığı ancak bahis konusu ödeneğin Kilitli parke yapımı için ödenek tahsis değişikliği yapılarak aktarma yapılmıştır. Kilitli parke yapımı için 1 milyon 270 bin lira ödenek ayrıldığı, ayrılan söz konusu ödenekle Sarıkent, Kuzayca, Kabakini, Başköy, Gülistan, Rizvan, Dedeli, Kaygılı, Cıcıklar, Kızılkoca, Şerefoğlu, Seydiyar, Hüyükkışla, Kumkuyu, Kızılyar olmak üzere 15 köye 15 bin 769 metre kare kilitli parke yapılarak halkın hizmetine sunulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONUNDAN RAPOR

Gündemin ikinci maddesinde Çekerek’te bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ve ilçe merkezindeki aile sağlığı merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Çekerek ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde bir Doktor, 1 ayniyat saymanı, 1 Tıbbi sekreter, 5 Ebe, 1 Hemşire, 1 sağlık memuru, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 1 şoför ve 2 hizmetli ile hükümet konağı 2’nci katında vatandaşlara hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 10 adet Sağlık Evinin bulunduğu, Beyyurdu, Yukarıkarahacılı, Koyunculu, Bazlambaç, Özükavak, Bayındırhüyük, Sarıköy, Şehit Salih Erdem sağlık evlerinde ebelerin görev yaptığı, Çandır, Gökdere Kayalar sağlık evinde personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 357 kişi olduğu, köyün ilçeye uzaklığı 5 kilometre olduğu, 1 adet lojmanın bulunduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin genel olarak büyük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Koyunculu sağlık evinde 1 adet ebenin görev yaptığı, köyün merkez nüfusu 337 kişi olduğu ve hizmet verdiği, köyün ilçeye uzaklığı 10 kilometre olduğu lojmanın bulunduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin genel olarak büyük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıkarahacılı sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, köyün merkez nüfusu 394 kişi olduğu ve hizmet verdiği, ilçeye uzaklığının 21 kilometre olduğu, Yukarıkarahacılı sağlık evi UNICEF destekli yapıldığı için binanın durumunun iyi anacak ufak çapta bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, Sarıköy Şehit Salih Erdem sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, köy merkez nüfusu 409 kişi olduğu ve hizmetin verildiği, ilçeye 10 kilometre uzaklıktadır. Bayındırhüyük sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, nüfusun 603 kişi olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, lojmanın durumunun iyi olduğu, küçük onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bazlambaç sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, merkez nüfus 402 kişi olduğu ve hizmet vermektedir. Aile hekimliği uygulamasına geçildiği, Bazlambaç sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edildiği, çevre düzenlemesi gerektiği, Çandır sağlık evinde görevli personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 244 kişi olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin UNICEF destekli yapıldığı ve binanın küçük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mobil sistemle hizmet verildiği Gökdere sağlık evinde personel olmadığı, merkez nüfusu 181 kişi olduğu, ilçeye 17 kilometre mesafede olduğu, 1 adet lojmanın mevcut olduğu binaların genel olarak bakım ve onarma ihtiyaç duyulduğu, Özükavak sağlık evinde personel olmadığı, merkez nüfusu bin 149 kişi olduğu, 1 adet t lojman bulunduğu olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin UNICEF destekli imar edildiği, ilçeye 20 kilometre küçük onarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, Mobil Sistemle mesafede olduğu, Beyyurdu sağlık evinde 1 adet ebenin görev yaptığı, nüfusun 459 kişi olduğu ve vatandaşlara hizmet verdiği, sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edildiği, küçük onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Çekerek Aile Sağlık merkezi ilçede ve köylerde hizmet vermeye devam ettiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alına bilgilerden anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

BAKIM VE ONARIMLAR KONUŞULDU

Gündemin üçüncü maddesinde, Akdağmadeni’ne bağlı köylerde yapılan ve yapımı devam eden 1. ve 2. kat asfalt kaplama BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Rapor üzerine bir konuşma yapan komisyon başkanvekili Mehmet Gönül şunları söyledi: “İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı kapsamında 2. kat asfalt yapım projesi olarak Akdağmadeni ilçesine bağlı Boğazköy köyü yolu yaklaşık 7 kilometrelik yolun 1 milyon lira bedelle tamamlanarak köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2023 Yılı asfalt yama programı kapsamında yaklaşık 300 kilometre köy yolu ağına 5 bin 136 ton yama malzemesi alınarak kullanıldığı, 60 köy yolunun asfalt bakım onarımları tamamlanarak vatandaşlarımızın ve köylerimizin hizmetine sunulmuştur. 2023 mali yılında ilçeye bağlı 50 köyün arazi yolunda toplam 378 kilometre Greyderli bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı, yine ilçeye bağlı köylerin köy içi alt yapıları tamamlanan, yoğun yağışlardan hasar gören ve yolu stabilize olan köylerimizde 147 kilometre kumlama yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”

SPOR TESİSLERİ HAKKINDA RAPOR

Gündemin dördüncü maddesinde, Çayıralan’da bulunan spor tesisleri ile halı sahanın genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor üzerine Komisyon Başkanvekili Ekrem İlker yaptığı açıklamada, “Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğü bünyesinde bir adet kapalı spor salonu ve bir adet sentetik futbol sahasının bulunduğu, futbol sahası yanında idari binanın olduğu, tribün ve soyunma odaları bulunmaktadır. Kapalı spor salonunun 270 seyirci kapasiteli olduğu, Sentetik Futbol sahası 370 seyirci kapasitelidir. Ayrıca Belediyeye ait bir adet kapalı halı saha ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait üç adet açık halı saha mevcuttur. Kapalı spor salonunun aydınlatma sisteminin Led aydınlatma sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir. İlçede antrenör ihtiyacının bulunduğu, İlçede voleybol kursunun devam ettiği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özbaldöktü 28 Ekim 2023 tarihinde Kuzey Makedonya'da yapılan balkan Judo şampiyonasında 1’nci olduğu, Mayıs 2024 tarihinde Bosna Hersek'te yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonasında Ülkemizi temsil etmeye hak kazandığı gerek ilgililerinden ve gerekse yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

GÖLETLERİN GENEL DURUMU KONUŞULDU

Gündemin beşinci maddesinde, Çekerek’te bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir hazırlanan raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Çekerek’te bulunan Çekerek barajı Devlet Su İşleri Samsun 7’nci Bölge Müdürlüğünce 1998 yılında inşaatına başlanıldığı, 2011 yılında su tutulmaya, 2014 yılında su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alınmıştır. Baraj havzasının Çekerek ilçesine ait 4 köyün tamamı ve 8 köyün de bir kısım arazileri üzerinde olduğu, Çekerek çayı üzerinde kurulu sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak 103 metre yüksekliğinde, bin 310 Hm3 göl hacimli, 4 bin 450 Ha Max gölalanı, bin 392 Ha’min gölalanı, Max su kotu 858 m, minimum işletme kotu 820 ve 5 bin 123 km2 yağış alanına sahip kil çekirdekli kaya dolgu bir barajdır. Sulama alanı olarak Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum ili ve Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarıdır. Sulanacak Max Alan (Ha): 653 bin 230 dekar, tahmini Enerji üretimi 50 milyon kilovat saat olup, ülke sıralamasında 10’uncu sırada bulunan bir barajımızdır. Sulama kanallarının yapılmasını müteakip yumrulu bitkiler (Soğan Patates). Yem bitkileri (Yonca, Korunga Mısır Silajı, Tritikale) ekimleri sonucu yapılacak sulamada birim alanda verim artışı ile yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Göç önlenecek yerinde istihdam sağlanacaktır. Su Ürünleri Yetiştiricilik kapasitesi yüzey alan itibari ile baraj göl aynasında henüz 3 bin ton/yıl yetiştiricilik yapılması için etütler neticesinde üretim alanları belirlenmiştir. İleri zamanlarda barajda besin zincirinin ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin stabil hale gelmesine müteakip bu miktar oldukça yüksek olarak artabilecektir. 11 adet kafeste Alabalık işletmesi mevcut olup, yıllık üretim kapasiteleri bin 380 ton/yıldır. Yıllık bin tonun çok üzerinde alabalık üretimi olmaktadır. Su ürünleri kapsamında Gümüş 115 bin kilogram, Sazan 37 bin kilogram, Alabalık 2 bin kilogram, Kerevit 10 bin kilogram ve Şiraz 32 bin kilogram olarak balık türleri avlanmaktadır. Yetiştirilen alabalıklar ile avlanan gümüş balıkları Sarıkaya ilçesinde bulunan su ürünleri tesisinde işlenerek Avrupa ülkelerine pazarlanmaktadır. (Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz. İtalya ve Yunanistan) Avlanan sazan türleri ise orta doğu (Arap) ülkelerine soğutulmuş olarak pazarlandığı gerek yerinde yapılan ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.

DEPOLARIN GENEL DURUMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin son maddesinde Şefaatli’ye bağlı köylerde içme suyu şebeke hatları ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor üzerine Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş şunları söyledi: “Şefaatli’ye bağlı köylerin içme suyu harcamaları için 2 Milyon liralık ödenek ayrıldığı, ayrılan bu ödenekten 1 Milyon 148 bin 556 lira ödenekle Dedeli, Akçakoyunlu, Çaydoğan ve Paşaköy köylerine güneş enerji sistemleri kurularak elektrik faturası yükünden kurtulmuşlardır. Arife, Armağan, Çaydoğan, Temlik, Dedeli, Saatli, Cankılı, Koçköy ve Sarıkent köylerine dalgıç pompa, fan, içme suyu borusu, elektrik kablosu alımları yapılmıştır. Temlik köyünde yeni içme suyu kuyusu sondajının yapılarak köy halkının kullanımına sunulmuştur. Sarıkent, Armağan ve Akçakoyunlu köyleri içme sularının depolarının temizlettirildiği ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı belirtilmiştir. Kuzayca ve Dedeli köylerinin içme sularının trafo değişimleri yapılmıştır. İlçeye bağlı köylerin içme suyu arızalarının imkanlar ölçüsünde yapıldığı ve klorlama cihazlarının bakım ve onarımlarının yapılarak köylerde yaşayan halkımızın hizmetine sunulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”