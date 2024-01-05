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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerinde hasta ve yatalak seçmenlerin oy kullanabilmeleri için uygulanan seyyar sandık uygulaması için başvurular başladı.

Yozgat Valiliği hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için seyyar sandık uygulamasına başvuru yapabileceklerini duyurdu. Seçmenlerin bu talebi için başvurular 4 Ocak 2024 tarihinde başladı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar hazırlanırken, bu seçmenlere seyyar sandıklarda oy kullanma hakkı tanınacak.

Seyyar sandık seçmeni için “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ve “ysk.gov.tr” adresinden talep formu alındıktan sonra başvuru işlemi yapılacaktır. Hazırlanan formlar seçmenin bir yakını tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu seçim kurulu başkanlığına veya bağlı bulunulan muhtarlığa iletilmesi gerekecektir.

Yozgat Valiliği tarafından engeli veya hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı vatandaşların oylarını kullanmaları için kurulacak seyyar sandık başvurularının 4-17 Ocak tarihleri arasında alınacağını duyuran açıklamada, “İl ve ilçe merkezlerinde ikamet etmekte olup, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, 4 Ocak 2024 - 17 Ocak 2024 askı süresi içinde ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin bulunduğu sağlık raporu ve talep formu ile bir yakını tarafından başvuru işlemi yapılabilir.

Başvuru formuna nereden erişebilirsiniz?

Seyyar sandık talep formunu “ysk.gov.tr" adresinden alabilirsiniz.

Nereye başvurmalıyım?

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, muhtarlık,

Hangi Seçim Türlerinde Oy Kullanabilirim?

Kanun gereği (298/14) muhtarlık seçimi hariç, diğer seçim türleri için oy kullanabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.