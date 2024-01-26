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Sosyal medya üzerinde paylaşılan bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin peynir haritası çıkarıldı ve Yozgat, özel bir lezzetle kendine yer buldu. Peki, Yozgat hangi peyniriyle meşhur? İşte detaylar...

Türkiye genelinde 81 ilin peynir haritası belirlendi. Yozgat, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum gibi birçok ilin öne çıkan peynirleri haritada yer aldı.

Türkiye'nin peynir çeşitliliği oldukça zengin ve sosyal medyada paylaşılan bu bilgiler, şehirlerin meşhur peynirlerini öğrenmek isteyenlere rehberlik ediyor.

TÜRKİYE’NİN PEYNİR HARİTASI

Türkiye'nin peynir haritasına göre, Yozgat'ta özellikle "Çanak Peyniri" rağbet görüyor. Sivas'ta "Küp Peyniri", Tokat'ta "Tahtoba Peyniri", Kayseri'de ise "Çömlek Peyniri" ön plana çıkıyor.

İzmir'de tulum peyniri, Ankara'da Gölbaşı Tulum peyniri ve Kızılcahamam çömlek peyniri tercih edilirken, Antalya'da ise Nor peyniri oldukça popüler. Türkiye'nin dört bir yanında farklı peynir lezzetleri keşfetmek, ülkenin zengin peynir mirasıyla tanışmak mümkün.