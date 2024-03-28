Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının zamlı promosyonunu duyurmasının ardından, emekliler bugün hesaplarına ödemeleri almaya başlıyor. Emekliler, 8 ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi alacaklar. Ancak çift maaş alanlar için durum nasıl?

Kamu bankaları pazartesi günü başvuruları almaya başladıktan sonra, bugün zamlı promosyonlar emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ancak, çoğu emeklinin bilmediği bir detay ortaya çıktı: Çift maaş alanlar için ayrı ayrı promosyon hakkı mevcut.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Güncelleme ile ilgili olarak, eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa, şubeye gitmeniz ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, ATM, SMS, telefon ve e-Devlet üzerinden de promosyon sözleşmesinin yapılabildiğini belirtmek isterim" dedi.

Yılmaz, promosyonlarla ilgili olarak şunları değerlendirdi: "Emekli maaşınıza göre promosyon miktarı belirleniyor. SGK'nın son duyurusuna göre, dul veya yetim maaşı alanların promosyon ödemeleri 5.000 TL'den başlayarak artıyor ve en üst tavan promosyonu 12.000 TL oldu."

Peki, kimler çift promosyon alacak? Sosyal güvenlik sistemimizde, dul ve yetim aylığı alabilme hakkınız var. Yani, vefat etmiş olan eşinizden ve/veya anne veya babanızdan maaş alabilirsiniz. Ancak, burada önemli olan faktörler emekli olunan kurumlar ve ölüm tarihleridir.

Örneğin, eğer 2008'den önce eşiniz ve anne veya babanız vefat etmiş ve emeklilik kurumları farklıysa, eşten dul aylığı ve anne veya babadan yetim aylığı alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, emekli maaşları dosya bazında paylaştırıldığı için, bankada ayrı ayrı promosyon hakkınız bulunmaktadır.