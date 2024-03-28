İl ve ilçe merkezlerinin dışındaki köyler, mahalleler ve beldeler için seçim malzemeleri, ilçe seçim kurulları tarafından 29 Mart Cuma günü sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre ilerleyen seçim sürecinde, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin yanı sıra 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Seçimde 34 siyasi parti adayı yarışacak ve ülke genelinde toplamda 206 binden fazla sandık kurulacak.

Seçimlerde Yozgat dahil 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesinin yanı sıra, il genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri için de oy verilecek.

İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim malzemelerinin hazırlıklarına bugün başlayacak ve yarın tamamlayacak. Aynı zamanda, seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da 29 Mart Cuma günü sona erecek.

Seçim günü, il ve ilçe merkezlerinde bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, malzeme torbaları saat 05.00'te bina sorumlularına teslim edilecek ve bina sorumluları bu malzemeleri sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına teslim edecekler. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise malzemeler oy verme günü doğrudan sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.