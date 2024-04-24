Türk Lirası mevduatlarında uygulanan gelir vergisi stopajıyla ilgili düzenlemenin süresi 30 Nisan'da sona erecek. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda stopaj oranı %5 olarak devam ederken, düzenleme uzatılmazsa stopaj oranı %15'e çıkabilir.

30 Nisan 2024 tarihine kadar olan mevduatlarda: 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı %5, 1 yıla kadar olan vadelerde %3, 1 yıldan daha uzun vadelerde ise stopaj oranı %0 olarak uygulanması bekleniyor.

Birçok uzmana göre Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle 6 aya kadar TL vadeli mevduatlarda %5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Bu sayede, anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor.

Piyasada yapılabilecek düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor. Bankalar, birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere özel faiz oranları sunmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz baremlerini yukarı çekmeye başladı. 3 aylık vadede faiz oranları %70'e yaklaşırken, Mart ayında enflasyon %68.50 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyonun düşük seyretse bile, faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Piyasalarda hakim görüş, enflasyonun %35-40 aralığına gerileyip mevduat faizlerinin %70 civarında gerçekleşmesiyle ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınmasının beklendiği yönünde.