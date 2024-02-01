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Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde, Aydıncık mütevelli heyetinden görev almak üzere meclisçe seçilen üye Bilal Baykal’ın Ankara’ya taşınması üzerine Fatih Çıtak ve Cihat Tartal’ın göreve getirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜLLÜK KÖYÜNE GES PROJESİ

Gündemin ikinci maddesinde, Yozgat merkeze bağlı Güllük köyünde yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ekrem İlker okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker rapor ile alakalı yaptığı konuşmada, “Merkeze bağlı Güllük köyünde tapunun 110 ada, 1 ve 119 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşlerde DSİ 12.Bölge Müdürlüğünün 3662386 sayılı yazısında taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığı, ancak taşınmaz sınırından geçen kuru dere yatağından 5 metre sağlı ve 5 metre sollu olmak üzere dere yatağı ve taşkın sahası bırakılması, belirtilen amaçlı yapılaşmaya gidilmesinde bir sakınca bulunmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11074402 sayılı yazılarında Valilik Makamının 23 Ağustos 2023 tarih ve E. 10985171 sayılı olurlarıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğünün 03 Ağustos 2023 tarih ve 93860 sayılı yazılarında sistem üzerinde yapılan inceleme sonucunda bir sakınca bulunmadığını, TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1971036 sayılı yazılarında taşınmaz üzerinde enerji iletim hattı geçmediği, imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 4190933 sayılı yazılarında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakıncanın bulunmadığı, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birimlere haber verilmesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 7003145 sayılı yazısında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kuramların görüşünün alınmasını müteakip İl Özel İdaresinin yetkili olduğunu, BOTAŞ Etüt Proje Daire Başkanlığının 25262 sayılı yazısında alanda mevcut veya planlanan doğal gaz hattı tesisin bulunmadığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün 650250 sayılı yazısında 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca olmadığı, Sağlık İl Müdürlüğünün 01 Eylül 2023 tarih ve 129-223431335 sayılı yazısı ekindeki raporda çevre sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtmiştir. Bahis konusu parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritası Valilik Makamı Adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamınca 25 Mayıs 2023 tarihinde onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik Jeoteknik etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek 21 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı, Plan üzerinde yapılan incelemede, Güneş enerjisi Santraline hizmet edecek İdari bina için emsal 0.10, Yençok 6.50 metre güneş panelleri emsale tabi olmadığı, kuru dere yatağından 5 metre yapı yasaklı alan bırakıldığı, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma sınırı olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden ve gerekse yerinde yapılan incelemelerden anlaşıldı. Merkeze bağlı Güllük köyünde tapunun 110 ada, 1 ve 119 parsel nolu taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyon tarafından uygun görüldü” diye konuştu.

ÇAYIRALAN’DA ŞEBEKESİ OLMAYAN KÖY BULUNMUYOR

Gündemin son maddesinde, Çayıralan’a bağlı köylerde içme suyu şebeke hatları ile içme suyu depolarının gene durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş okudu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Karataş şunları söyledi: “2023 Mali yılı İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında, Çayıralan’a bağlı köylerde şebekesi olmayan köyün bulunmadığı, 11 köyde motopomp sistemi ile köyün içme suyu şebekesine su sağlandığı, diğer köylerde içme suyu şebekesinin cazibeli olarak geldiği ve depolara aktığı görüldü. İçme suyu su depolarının genel olarak durumlarının iyi olduğu, ilçeye bağlı Gülderesi ve Kaletepe köylerinin içme suyu depolarında bakım ve onarımlarına ihtiyaç duyulduğu, Karakışla köyüne ise yeni bir içme suyu deposu yapılmasına ihtiyaç duyulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”